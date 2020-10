Une école impose une quarantaine malgré l’avis contraire de la Santé publique

La jeune fille, qui ne dispose pas d’assurance maladie au Nouveau-Brunswick, est suivie régulièrement par une équipe médicale du Québec et doit se rendre à de nombreux rendez-vous dans cette province.

La Santé publique n’a pas exigé qu'elle et sa mère qui l’accompagnait se soumettent à une quarantaine au moment de traverser la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, mardi.

Le lendemain, le père de la jeune fille a été contacté par la direction de l'établissement scolaire. Dans une entrevue téléphonique avec Radio-Canada, Maxim Beauregard explique que la direction lui a demandé de récupérer sa fille et son fils qui s’étaient rendus à l’école ce matin-là. Ce dernier a refusé de retirer ses enfants de l'établissement scolaire.

Selon M. Beauregard, après consultation avec la Santé publique, la direction a ensuite accepté d’accueillir son fils. Mais sa fille a pour sa part été placée dans un local à part.

Je n’ai jamais su pourquoi la décision de l’école était différente de la Santé publique , s'indigne Maxim Beauregard. En vertu de quoi peuvent-ils être plus sévères?

Dans un courriel obtenu par Radio-Canada, la directrice du district, Monique Boudreau, explique aux parents que la mesure préventive a été prise pour assurer la santé et la sécurité des personnes qui fréquentent l’école. Elle ajoute que l’élève est demeurée chez ses grands-parents et a été en contact avec d’autres personnes que le personnel médical qui l’a traitée.

Selon le père de la jeune fille, cette déclaration est fausse et a fait l’objet d’une enquête de la Santé publique. Malgré le fait que j’ai apporté le correctif, la position n’a pas changé , indique Maxim Beauregard.

Cette décision, ajoute la directrice, a été prise en consultation avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et est conforme au guide de retour à l’école , peut-on lire dans le courriel. Interrogé à ce sujet, le district scolaire n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Mardi dernier, une porte-parole de la Santé publique du Nouveau-Brunswick a confirmé qu’un isolement préventif n’était pas nécessaire dans ce cas précis. Dans un enregistrement audio de l’appel obtenu par Radio-Canada, une employée de la Santé publique réitère au père de l'enfant qu’une quarantaine n’est pas imposée à l'extérieur du contexte scolaire étant donné qu’il n’est pas possible d’accéder des soins dans la province pour une question d’assurances .

L’employée demande ensuite au parent de respecter la décision de l’école .

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance n’a pas voulu commenter ce cas spécifique.