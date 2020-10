Le virage technologique s’accentue au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or

Le développement des nouvelles technologies occupe une place de plus en plus importante au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or (CFPVD).

Ce virage amorcé il y a quelques années passe désormais par l’utilisation de simulateurs miniers, mais aussi par la réalité virtuelle et les environnements numérisés. Il est ainsi possible d’opérer virtuellement une chargeuse-navette, réagir à des situations d’urgence simulées, effectuer des réparations virtuelles sur des machineries grandeur nature ou encore bénéficier d’une visite guidée d’un atelier mécanique ou d’une mine dont les installations ont été numérisées.

Le simulateur permet notamment de pratiquer la conduite de certains équipements. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon le directeur Jason Yergeau, ces innovations permettent de coller davantage la formation à la réalité que vivront les étudiants sur le marché du travail. Elles deviennent aussi un facteur d’attraction pour les programmes du CFP.

La théorie demeurera toujours importante dans nos programmes, mais on ne se le cachera pas, la génération qui est sur nos bancs d’école à grandi dans la technologie, explique-t-il. C’est clairement attractif, mais ça va au-delà de ça pour nous. On a une réelle intention pédagogique et on s’assure avant tout de rendre ça pertinent par rapport aux besoins de formation des étudiants.

L'équipe du CFPVD souhaite offrir aux étudiants une expérience représentative du marché du travail. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En plus de s’être doté de nombreux équipements technologiques, le CFP Val-d’Or a aussi bâti sa propre équipe de développeurs. Ainsi, de nouvelles applications sont en création afin d’aller encore plus loin dans ce virage technologique au cours des prochaines années.