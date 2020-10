Jusqu’à 9 jours pour obtenir un résultat de dépistage

Le long délai a ébranlé sa confiance dans la santé publique et il a décidé de porter plainte au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Il n’a reçu aucune explication pour ce délai qu’il juge inacceptable et irresponsable .

On entend partout que c’est important de s’isoler et de faire attention, mais si la santé publique ne fait pas ses devoirs de son côté, c’est dur pour nous d’avoir confiance en ce qu’ils font.

Il reproche aussi la lenteur avec laquelle la santé publique semble mener ses enquêtes épidémiologiques. Sa femme travaille au CHU de Québec et elle a récemment reçu un résultat de test positif. Nécessairement considéré comme un contact étroit, l’homme n’a été contacté que six jours plus tard pour l’enquête.

Vu que j’avais été en contact étroit et que j’avais des symptômes, c’était presque sûr que je l’avais contracté.

Retour à l’école sans résultat

François Jean, un résident de Lévis, a vécu une situation semblable. Sa fille d’âge primaire a été renvoyée à la maison parce qu’elle semblait avoir un rhume. Elle a passé un test de dépistage le 22 septembre, mais 9 jours plus tard, le père de famille n’avait pas obtenu le résultat.

J'appelle tous les jours, je laisse un message, j'essaie aussi la version web et je n'ai toujours pas de nouvelles , déplore M. Jean.

Il a fini par apprendre le 1er octobre que le résultat du test était négatif. Il a eu la nouvelle en contournant la santé publique et en demandant à son médecin de famille de consulter son dossier médical. Le résultat du test s’y trouvait depuis déjà un moment.

À ce moment, la fille de François Jean avait déjà pu réintégrer l’école après avoir manqué une semaine de classe. La direction a jugé que le risque était faible puisqu’elle n’avait pas de symptômes et que le test de dépistage n’avait pas été formellement demandé par la santé publique.

Problème de laboratoire

Le gouvernement Legault affirme que dans la majorité des cas, les résultats sont donnés dans un délai raisonnable. Le premier ministre reconnaît toutefois qu’avec 30 000 tests effectués chaque jour, certains problèmes sont apparents dans le réseau.

Le premier ministre du Québec, François Legault Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il y a des cas où ça prend plusieurs jours et ça, c'est inacceptable , admet François Legault. Notre goulot d'étranglement c'est dans les laboratoires, donc pas dans les [clinique de] prélèvements.

Selon le premier ministre, ce n’est pas un problème qui peut se régler du jour au lendemain , mais il soutient que l’appareil gouvernemental travaille très fort pour raccourcir les délais.