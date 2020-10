Un avenir toujours incertain pour la future école francophone à Saint-Jean, T.-N.-L.

Le nouveau ministre des Transports et de l’Infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador ne s’engage pas à construire une nouvelle école francophone pour la région de Saint-Jean — un projet souhaité par le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) depuis plusieurs années.

Les trois derniers budgets provinciaux ont tous compris un financement pour la planification — et non la construction — d'un nouveau centre scolaire francophone pour la capitale provinciale. Jeudi, le ministre Derrick Bragg a affirmé que la nouvelle école pourrait finalement se trouver dans un immeuble existant.

Pour le moment, je ne peux pas m’engager à construire une nouvelle école , a déclaré le ministre Bragg, en précisant que si la province décide de bâtir une nouvelle école pour Saint-Jean, le projet ne sera pas réalisé d’ici septembre 2022, la date d’ouverture souhaitée par le CSFPConseil scolaire francophone provincial .

Aucune décision finale n’a été prise et aucune décision finale ne sera prise sans avoir consulté le Conseil scolaire francophone , assure-t-il. Nous allons travailler avec eux pour leur donner une école qui répond à leurs besoins.

Déception pour le CSFP Conseil scolaire francophone provincial

C’est une déception pour la directrice de l’éducation du CSFPConseil scolaire francophone provincial , Kim Christianson, pour qui la construction d’un nouveau centre scolaire et communautaire dans la région de la capitale provinciale représente une priorité.

C’est une frustration [...] Le besoin, nous, on c’est que c’est là. Kim Christianson, directrice de l’éducation, CSFP

Le président de l’Association des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, Dean Ingram, croit également que les gouvernements doivent se tenir à leurs promesses , en ajoutant qu’il demandera des clarifications au personnel du ministère de l’Éducation dans les prochains jours.

Une nouvelle école réclamée depuis des années

En 2018, le gouvernement a annoncé 400 000 $ pour une première étude concernant la nouvelle école. Le CSFPConseil scolaire francophone provincial a par la suite soumis au gouvernement une proposition pour bâtir un centre scolaire et communautaire de 56 millions de dollars dans le quartier en développement Galway.

L’école proposée pourrait accueillir 500 élèves, un nombre qui éclipse les inscriptions actuelles pour l’ensemble des écoles francophones à Terre-Neuve-et-Labrador. Le CSFPConseil scolaire francophone provincial soutient pourtant que ses inscriptions ont grimpé de 10 % depuis les 2 dernières années, et que la qualité et l’emplacement des installations scolaires ont des impacts indéniables sur le recrutement et de la rétention des élèves.

La nouvelle école remplacerait l’école secondaire Rocher-du-Nord, qui ne compte qu’une trentaine d’élèves et occupe actuellement l’édifice d’une ancienne école anglophone — une solution temporaire , selon le CSFPConseil scolaire francophone provincial . L’entente conclue avec la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Jean pour utiliser l’édifice expire en 2022.

Un autobus scolaire attend à l'extérieur de l'École Rocher-du-Nord, à Saint-Jean, T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En juin 2019, à la suite d’une controverse entourant l’emplacement proposé pour la nouvelle école, l’ancien ministre des Transports et Travaux publics, Steve Crocker, a annoncé qu’il examinait l’option de rénover d’anciens bâtiments au lieu de construire une nouvelle école francophone à Saint-Jean.

Un contrat de 131 484 $ a par la suite été attribué à la firme Stantec Architecture pour évaluer deux édifices existants : l'ancienne école des sourds et le bâtiment de l'ancienne école Holy Cross, dans lequel se trouve actuellement l'école Rocher-du-Nord.

Le ministre Bragg ne voulait pas commenter les conclusions du rapport, soumis au gouvernement en juillet dernier, et le ministère des Transports et de l’Infrastructure n’a pas fourni une copie du document à Radio-Canada.

Une stratégie pour retarder le processus

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial maintient que l’ancienne école des sourds et l’ancienne école Holy Cross ne répondent pas à ses besoins et précise dans une lettre au ministère que l’évaluation représentait un gaspillage de fonds publics .

Leur stratégie, c’est de nous filer l’école des sourds , croit Mme Christianson. On est optimiste qu’on va l’avoir [une nouvelle école], mais je pense que c’est une stratégie de retarder le processus.

Dans une déclaration, la ministre responsable des Affaires francophones, Sarah Stoodley, affirme qu’elle accorde une grande importance [...] au développement et à l’épanouissement de la communauté francophone de la province.