Le grand jour arrive pour une étoile montante du Nord

C’est en jouant au golf et en s'entraînant pour la prochaine saison que Quinton Byfield s’occupe l’esprit en attendant le repêchage 2020 de la LNHLigue nationale de hockey .

En conférence de presse dernièrement, il reconnaissait qu’il était toutefois incapable de s’empêcher de penser au 6 octobre prochain, journée qui pourrait voir son rêve de jeunesse se réaliser.

Les attentes sont élevées pour le centre gaucher, récipiendaire du trophée EMMS Family en 2018-2019, remis à la meilleure recrue de la Ligue de hockey de l’Ontario ( LHOLigue de hockey de l'Ontario ).

Durant sa dernière saison à Sudbury, le joueur de centre de 1 m 95 a dominé le classement des pointeurs des Wolves en seulement 45 parties jouées. Avec ses 50 passes, il domine aussi cette colonne de l’équipe.

Les Wolves s’étaient assurés de terminer au premier rang de la division centrale de la LHOLigue de hockey de l'Ontario , et ils allaient accéder aux séries éliminatoires, avant que celles-ci ne soient annulées en raison de la pandémie.

Cory Stillman, l’entraîneur des Wolves et ancien joueur de la LNHLigue nationale de hockey , connaît la situation dans laquelle Quinton Byfield se retrouve. En 1992, il avait été repêché en 6e position par les Flames de Calgary.

Le pilote des Wolves ne manque pas une occasion de taquiner son joueur vedette, comme ce dernier l’explique.

Cory aime bien me rappeler que lui a été repêché très tôt et qu'il a joué plus de 1000 parties !

Quinton Byfield, centre, Wolves de Sudbury