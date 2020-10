Ottawa redépose un projet de loi pour interdire les « thérapies de conversion »

Ce texte, qui vise à protéger les personnes lesbiennes, gaies, bi et trans, a déjà été présenté en mars, mais n'avait pu être adopté en raison de la pandémie de coronavirus et de la suspension des travaux du Parlement.

La "thérapie de conversion" est une pratique dévastatrice qui est extrêmement nuisible pour ceux qui la subissent , a déclaré le ministre de la Justice David Lametti en conférence de presse.

Les mineurs en particulier en subissent les effets néfastes et ceux-ci continuent à l'âge adulte , a-t-il poursuivi.

Le texte vise concrètement à créer cinq nouvelles infractions au Code criminel canadien en interdisant notamment de faire subir une thérapie de conversion à un mineur.

Un adulte ne pourrait pas non plus subir une telle thérapie contre son gré et personne ne pourrait en faire la publicité ou en tirer profit.

Il est grand temps de mettre un terme à cette pratique inacceptable et discréditée qui a blessé tant de Canadiens de la communauté LGBTQ2. Les thérapies de conversion sont nuisibles, dégradantes et n'ont pas leur place au Canada. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La ministre de la Diversité, Bardish Chagger, a pour sa part déclaré que ces prétendues thérapies sont destructrices, nuisibles et mortelles.

Selon elle, s'attaquer au problème est une étape importante dans la promotion des droits de la communauté LGBTQ+.

Lorsque les libéraux ont décidé de proroger le Parlement en août, ils ont mis fin à la progression du projet de loi dans le processus législatif, de sorte qu'il a dû être déposé de nouveau.

Le député néo-démocrate Randall Garrison dit que son parti accueille favorablement le retour du projet de loi; il devrait être adopté aux Communes avec l'appui du NPD.

En mars, le Bloc québécois s'était aussi prononcé en faveur du projet de loi, pourvu qu'il respecte les champs de compétences des provinces et du Québec.

Selon une enquête officielle diffusée en février, 47 000 hommes canadiens appartenant à une minorité sexuelle ont été soumis à une thérapie de conversion.