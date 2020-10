Plusieurs artistes acadiens en nomination à l’ADISQ

P’tit Belliveau, originaire de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, et le groupe néo-brunswickois Les Hôtesses d’Hilaire, récoltent quatre nominations chacun pour un prix Felix.

Maintenant basé à Moncton au Nouveau-Brunswick, P’tit Belliveau est l’un des cinq nommés dans la catégorie de la révélation de l’année. Il se mesurera à Évelyne Brochu, Flore laurentienne, Miro et Eli Rose pour cette récompense.

Son album Greatest Hits Vol. 1 est en lice dans la catégorie de l’album alternatif de l’année.

Avec Samuel Gemme et Emmanuel Ethier, P’tit Belliveau est de plus en nomination au gala de l’industrie pour la réalisation de disque de l’année, et dans la catégorie prise de son et mixage de l’année.

Viens avec moi, du groupe Les Hôtesses d’Hilaire, est l’un des finalistes au prix Felix de l’album de l’année — réinterprétation. L’opéra rock que Serge Brideau et ses collaborateurs ont présenté à partir de cette œuvre reçoit trois mises en nomination.

Viens avec moi, l’opéra rock est en lice pour le spectacle de l’année par un auteur-compositeur-interprète. Les Hôtesses d’Hilaire et Pierre-Guy Blanchard sont finalistes pour le script de l’année. Dans la catégorie mise en scène et scénographie de l’année, Navet Confit, Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Michel Fortin sont nommés pour leur travail sur ce spectacle ambitieux.

Une scène de l'opéra rock « Viens avec moi » des Hôtesses d’Hilaire. Photo : Les Hôtesses d’Hilaire

L’album Boîte aux lettres du groupe Les Hay Babies est nommé dans deux catégories : l’album folk de l’année et l’album de l’année - choix de la critique.

Le groupe Salesbarbes est nommé dans la catégorie de l’album de l’année — traditionnel pour leur enregistrement Live au Pas perdus.

Robin-Joël Cool, Vivian Audet et Alexis Martin sont en nomination dans la catégorie de l’album instrumental de l’année pour la bande originale de la série Conséquences, tournée en Acadie.

Les Hay Babies sont une fois de plus nommées à l'ADISQ. Photo : Étienne Barry

Le 42e gala de l’ADISQ est diffusé en direct le 1er novembre à 20 h, sur ICI Télé. Il sera animé par Louis-José House.

Pierre Lapointe animera Le Premier Gala de l’ADISQ, qui sera diffusé le mercredi 28 octobre à 20 h, à Télé-Québec.

Le Gala de l’Industrie sera animé par Claudine Prévost et se tiendra virtuellement le 26 octobre.