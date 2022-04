Le propriétaire des Raptors et des Maple Leafs veut acheter Chelsea

L'homme d'affaires canadien Larry Tanenbaum, propriétaire des Raptors et des Maple Leafs de Toronto, entre autres, souhaiterait faire l'achat du club de soccer anglais de Chelsea.

Tanenbaum a été ajouté au groupe d'investisseurs mis sur pied par le copropriétaire des Celtics de Boston, Steve Pagliuca, pour faire l'achat de l'équipe de la Premier League.

Il espère ainsi étoffer son offre d'achat, à la veille de la date limite pour soumettre des offres bonifiées.

La décision de me joindre à Steve a été facile à prendre parce que nous partageons une passion et des valeurs communes dans l'univers du sport , a expliqué Tanenbaum dans un communiqué. Dès que nous avons commencé à discuter, nous avons réalisé que nous partagions une vision commune de l'avenir et des objectifs à long terme de Chelsea.

Rappelons que le Chelsea Football Club a été mis en vente à la suite des sanctions imposées à son propriétaire, l'oligarque russe Roman Abramovich, après l'invasion de l'Ukraine par l'armée du président russe Vladimir Poutine.

Le groupe de Pagliuca et de Tanenbaum sera en concurrence avec trois autres.

Le propriétaire des Cubs de Chicago, Tom Ricketts, fait partie des autres acheteurs potentiels, tout comme un consortium mené par le copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, Todd Boehly. L'autre groupe est dirigé par l'ex-président de Liverpool et de British Airways Martin Broughton et soutenu par Josh Harris, qui possède les 76ers de Philadelphie et des parts dans le club de Premier League de Crystal Palace.

Pagliuca est toutefois celui qui a fourni le plus de détails sur l'identité de ses partenaires d'affaires qui souhaitent acquérir Chelsea, dont la vente pourrait s'élever à 4 milliards de dollars.

L'investissement de Tanenbaum se ferait par l'entremise du groupe Maple Leaf Sports and Entertainment, la société qui possède les Raptors (NBA), les Maple Leafs (LNH), le Toronto FC (MLS) et les Argonauts de Toronto (LCF). Le Canadien possède 20 % de la société et il est le président du conseil d'administration.

Tanenbaum est également le président du bureau des gouverneurs de la NBA.