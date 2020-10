Confusion au sujet des rassemblements extérieurs en zone rouge

Peut-on rencontrer un ami dans un lieu extérieur public, comme un parc, si on respecte la distanciation physique de deux mètres? À une question simple, le gouvernement Legault a offert une réponse plutôt complexe jeudi.

Lorsque le Québec était confiné au printemps dernier, le décret qu'avait publié le gouvernement stipulait que des personnes pouvaient se rencontrer dans un lieu public extérieur à condition de respecter deux mètres de distance.

Or, si on en croit le décret que vient de publier le gouvernement, ces règles ne sont plus les mêmes pour les quelque cinq millions de Québécois qui se trouvent en zone rouge depuis mercredi soir, 23 h 59.

Il y est tout simplement interdit de se rassembler dans un lieu extérieur public, qu'on respecte deux mètres de distance ou non. Seules les activités tenues dans le cadre scolaire ou les rassemblements qui concernent des personnes vivant à la même adresse font exception.

Les zones rouges : Communauté métropolitaine de Montréal

MRC de La Rivière-du-Nord

Région de Chaudière-Appalaches, à l’exception des MRC des Etchemins, de Montmagny et de L’Islet

Région de la Capitale-Nationale, à l’exception des MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de Portneuf

Questionné quant à ce resserrement inattendu des restrictions, le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, a toutefois offert une réponse pour le moins confuse, qui contredit le décret.

On ne vous a pas confiné à l’intérieur de la maison. Ce qu’on veut empêcher ce sont les éléments de socialisation , a-t-il tenté d'expliquer.

Tant que vous maintenez deux mètres, tant que, si vous êtes à risque de croiser d’autres personnes, vous avez le couvre-visage, tant que vous respectez ce genre d’éléments, et que le nombre de personnes ensemble corresponde plus à ce qu’on appelle une famille, une cellule familiale à la résidence... Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec

La police n’ira pas frapper sur des personnes qui ne sont pas informées, on est dans une nouvelle approche , a-t-il concédé.

Par contre, si les gens sont en train de se coller les uns les autres dans un parc, comme si c’était une réunion de famille, […] c’est sûr qu’il va y avoir des avertissements par rapport à ces éléments-là.

La santé publique a annoncé 933 nouveaux cas de COVID-19 au Québec jeudi ainsi que 16 décès supplémentaires.

Plus de détails suivront.