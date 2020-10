Affaire Joyce Echaquan : « Le racisme, c’est tolérance zéro dans nos installations », dit la PDG du CISSS-AT

La présidente-directrice générale du CISSS-AT a réagi à la mort troublante de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette il y a quelques jours.

C’est complètement inacceptable, choquant et même ça va nous chercher dans nos émotions et notre humanité. Aussitôt que j’ai pris connaissance de ces articles-là, j’ai lancé différents messages au sein de l’organisation pour m’assurer de sensibiliser de nouveau et de façon encore plus importante l’ensemble de nos équipes et de mentionner clairement que le racisme c’est tolérance zéro au sein de notre installation , a mentionné Caroline Roy.

Au cours des cinq dernières années, le CISSS-AT a reçu une douzaine de plaintes en lien avec des services offerts aux Autochtones.

Les constats et recommandations qui en ressortent c’est réellement d’informer, de former et de sensibiliser les employés et tout intervenant comme les bénévoles et les étudiants à cette culture autochtone là.

Plusieurs employés ont d’ailleurs déjà reçu une formation de l’UQAT pour mieux comprendre les réalités autochtones.

Des vigiles à la mémoire de Joyce Echaquan ont été organisées partout au Québec. (archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le CISSS planche aussi sur d’autres projets comme l’ajout de professionnels pour mieux accompagner la population autochtone. Malgré tout, Caroline Roy admet qu’il en reste beaucoup à faire.

Un des constats qu’on fait, c’est que parfois, le fait de se sentir moins en confiance ou moins en sécurité au sein d’un soin ou d’un service, on choisit de ne pas y aller. On constate que l’accès est moindre et que lorsqu’il y a une consultation qui se fait, parfois la situation ou l’état de santé s’est dégradé.

On a une volonté de pouvoir changer les choses et de pouvoir inspirer d’autres organisations , conclut-elle.