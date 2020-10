Les 22 et le 29 septembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais avait également observé un bilan faisant état de 36 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19.

Cette nouvelle mise à jour porte à 1391 le nombre de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie en Outaouais.

À Ottawa, Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) a rapporté 66 nouveaux cas d’infection au coronavirus sur son territoire, jeudi.

Plus tôt cette semaine, la Ville d’Ottawa a eu un nombre record de nouveaux cas déclarés en 24h, avec 105 nouvelles personnes atteintes mardi.

Depuis le début de la pandémie, 4388 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa.

Pour l’ensemble de l’Ontario, ce sont 538 nouvelles infections au coronavirus qui se sont ajoutées au bilan jeudi.