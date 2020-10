Mort d'un travailleur : l’entreprise Claveau et Fils passible d’une amende

L'entreprise Claveau et Fils a reçu un constat d'infraction à la suite d'un accident de travail mortel survenu en mai dernier à Jonquière.

Yan Pelletier, un mécanicien de 42 ans, a été écrasé alors qu'il était en dessous d'un camion à benne pour réparer le démarreur.

Le camionneur a reculé sans réaliser que le mécanicien était toujours sous le véhicule.

Le rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ), qui vient d’être publié, révèle qu'aucun mécanisme de verrouillage du moteur n'était en place pour empêcher le conducteur du camion de reculer, alors qu'un tel équipement est obligatoire selon la loi.

L'inspecteur Dave Létourneau conclut ainsi que l’accident aurait pu être évité si la réglementation avait été respectée.

Une méthode de contrôle des énergies aurait empêché le camionneur de reculer avec le camion alors que le mécanicien se trouvait en dessous du véhicule. Dans ce cas-ci, le mécanisme à privilégier est l’utilisation d’un cadenas à clé unique ou l’utilisation d’un coupe-batterie, a-t-il expliqué en entrevue.

L'inspecteur Dave Létourneau pense que si le démarrage du camion avait été cadenassé tel que requis, l'accident aurait pu être évité. Photo : Radio-Canada

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail assure que l’entrepreneur général a depuis installé les mécanismes de protection nécessaires lui permettant de reprendre ses activités.

Santé et sécurité déficiente

Le rapport souligne toutefois des lacunes en matière de santé et de sécurité au travail chez Claveau et Fils, comme l’absence d’un comité actif à ce sujet.

Il s’avère que le dossier de formation du travailleur [mécanicien] comporte effectivement des formations dont le sujet est la santé et la sécurité au travail. Cependant, aucune d’entre elles ne concerne les pratiques sécuritaires en mécanique et plus spécifiquement les méthodes de contrôle des énergies sur les véhicules mobiles , peut-on lire dans le rapport.