EN DIRECT à 13 h : mise à jour du Manitoba sur la COVID-19

Suivez en direct la mise à jour du ministre de la Santé Cameron Friesen et du médecin hygiéniste en chef Brent Roussin sur la COVID-19, dès 13 h.

Cameron Friesen et Brent Roussin font le point sur les nouveaux développements concernant la COVID-19 dans la province.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse avec l’aide d’un interprète, sauf pour la période de questions qui se déroulera en anglais.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi.

Le Manitoba devient officiellement la 5e province à adhérer à l’application fédérale de notification Alerte Covid.

Mercredi, la province a annoncé une éclosion dans un foyer pour personnes âgées et des expositions possibles dans une école et une garderie. 40 nouveaux cas ont été décelés, et il y avait 599 cas actifs.