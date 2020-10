Les citoyens et les entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec auront l’occasion de venir en aide à une famille dans le besoin au cours des prochaines semaines en participant à la campagne Parraine ta famille, qui amassera des fonds au profit du 62e Noël du Pauvre.

C’est la deuxième année que cette invitation est lancée de concert par le Centre d’action bénévole Trait d’Union de Shawinigan et le Centre d’action bénévole de Nicolet. Avec cette campagne, on propose deux options, parrainer directement une famille au coût de 100 $, ou parrainer un enfant au coût de 25 $.

L’an dernier, la campagne avait permis d'amasser une somme 100 000 $ et avait aidé directement 1200 familles. Cette année, on conserve le même objectif et ce, malgré le contexte de pandémie actuel, en modifiant toutefois les façon de faire. Dans les deux régions, au lieu de procéder par sollicitation en personne ou par le biais d’activités, on privilégiera les dons en ligne.

Nous n’avions peut-être pas les mêmes activités pour amasser des dons entre les deux centres d’action bénévole, mais nous avons la même vision, le même objectif qui est d’aider les plus démunis de notre communauté. Il y a un bel esprit de solidarité des deux côtés du fleuve. Ensemble, on est plus forts, surtout en ce contexte particulier , fait valoir la directrice générale du Centre d’action bénévole de Nicolet, Isabelle Bombardier.

D’ailleurs, la générosité des gens sera d’autant plus appréciable dans le contexte qui prévaut, souligne de son côté le directeur général du Centre d’action bénévole Trait d’Union, Mathieu Gélinas. Nous avons besoin plus que jamais de la générosité de gens d’ici , souligne-t-il. Chaque don est important. Si, par exemple, 1000 personnes ou entreprises parrainent une famille à 100 $, c’est une somme de 100 000 $ qui sera distribuée aux gens dans le besoin de notre communauté.

Nous invitons même les entreprises à se compétitionner amicalement pour parrainer le plus grand nombre de familles. Mathieu Gélinas, directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union

Dans ce mode virtuel, les dons pourront se faire par chèque, par virement bancaire ou en argent comptant, par la poste ou en personne. Les détails se retrouvent sur les pages Facebook des deux centres.

Rappelons que le 62e Téléthon du Noël du Pauvre se tiendra le 27 novembre à la salle J.-Antonio-Thompson, sous la présidence d’honneur de Martin Leblanc.