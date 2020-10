Les expatriés de la LHJMQ : Alex Arsenault, Nicolas Savoie et Cole Cormier

Alex Arsenault a réussi à percer l'alignement du Drakkar de Baie-Comeau la même année que son repêchage. Il est décrit par son entraîneur-chef, Jean-François Grégoire, comme un joueur ayant un bon sens du hockey .

Alex Arsenault, 17 ans, Drakkar de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada

Arsenault est conscient qu'il devra pallier sa petite taille par une intelligence et une bonne vitesse sur la glace.

Le Drakkar commencera sa saison contre Les Cataractes de Shawinigan samedi.

Dans la même division, Nicolas Savoie et Cole Cormier s'alignent avec les Remparts de Québec.

Nicolas Savoie, 18 ans, Remparts de Québec Photo : Radio-Canada

Nicolas Savoie en est à sa troisième saison dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , toutes avec les Remparts. Le défenseur acadien de 5 pieds, 11 pouces ne s'en laisse pas imposer. Si la pandémie de COVID-19 a compliqué les choses, de son côté, il l'a vue comme une occasion de plus de se faire voir par les recruteurs.

En effet, le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été reporté aux 6 et 7 octobre, il a donc profité de l'été et des matchs préparatoires pour tout donner afin de se faire remarquer par les dépisteurs des ligues majeures.

Cole Cormier, 18 ans, Remparts de Québec Photo : Radio-Canada

Et si Cole Cormier aura aussi le repêchage en tête dans les prochains jours, il avait bien hâte de sauter sur la glace pour voir les différentes rivalités qui vont être exacerbées en raison du format de la saison régulière.

Déjà on a joué deux matchs contre Shawinigan et on voit déjà que c'est pas mal intense! Alors après 10 ou 11 games, je pense que ça va vraiment être une guerre sur la glace , lance-t-il.

En effet, les tous les matchs se joueront à l'intérieur de trois divisions de six équipes. Les équipes joueront donc jusqu'à 12 matchs contre la même équipe pendant la saison.

Les Remparts commencent aussi leur saison samedi contre les Tigres de Victoriaville.