Google propose un outil de génération de revenus pour la presse mondiale

Le géant américain Google va proposer un nouveau produit permettant à la presse d'être rémunérée pour des contenus publiés via sa plateforme, une tentative de paix dans les relations tumultueuses entre les deux parties.

Selon l'annonce faite jeudi, Google va investir 1 milliard de dollars américains dans des partenariats avec des médias à travers le monde.

Cet engagement financier [...] rémunérera des médias pour créer et sélectionner des contenus de haute qualité, pour une expérience de l'information en ligne , écrit le grand patron de Google Sundar Pichai.

Il précise que le nouveau produit sera d'abord offert sur Google News sur Android, puis sur Google News sur iOS, pour les appareils Apple.

Finalement, il sera également déployé dans les résultats de recherches standard et sur Google Discover, le flux d'informations personnalisé proposé par Google.

Des accords déjà signés

Selon M. Pichai, Google a déjà signé des accords pour ces nouveaux contenus, regroupés dans Google News Showcase, avec près de 200 médias en Allemagne, au Brésil, en Argentine, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Parmi eux, Google cite notamment Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, ainsi que des journaux plus locaux comme El Litoral, GZH, WAZ et SooToday.

Google est aussi en train de négocier des accords dans d'autres pays comme l'Inde, la Belgique et les Pays-Bas, indique Sundar Pichai.

Ce dernier ne mentionne pas la France dans son billet de blogue, alors que Google est engagé dans ce pays dans des négociations difficiles avec les éditeurs de presse sur la question des droits voisins.

Un espace dédié

Selon Sundar Pichai, le Google News Showcase sera constitué d'espaces dédiés permettant aux médias participants de mettre en forme leurs articles afin de leur apporter plus de profondeur et de contexte grâce à des chronologies, des découpages de présentation et des articles en lien avec leur contenu.

D'autres procédés comme la vidéo, l'audio et des résumés quotidiens suivront , affirme Sundar Pichai.

Google, à l'image d'autres grandes plateformes Internet comme Facebook, entretient des relations tumultueuses avec les médias, qui lui reprochent d'utiliser leurs contenus à son profit, sans partager suffisamment la valeur qui en est tirée.

Facebook a annoncé cet été l'accélération du déploiement à l'international de sa section d'information, qui permet à des médias d'obtenir une rémunération pour leurs contenus. La section propose une sélection d'articles de quotidiens, de magazines et de sites partenaires.

Le géant des réseaux sociaux paie une partie des partenaires, qui sont plus de 200 aux États-Unis, dont le Wall Street Journal, le Washington Post, People, les chaînes ABC, CBS News ou Fox News.