La pandémie de COVID-19 stimule le marché immobilier dans la Petite-Nation

« Côté immobilier ça va très bien et c'est surprenant de voir comment le marché est actif présentement sur l’ensemble du territoire », rapporte Benoit Lauzon, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau a toutes les raisons pour se réjouir. Depuis le début de la pandémie, le secteur immobilier connaît un essor marqué. Les ventes de propriétés montent en flèche dans presque toute les municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Le préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, constate une forte croissance des ventes de maison sur l'ensemble du territoire depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Le marché est bon partout. Je pense que ça a un lien direct avec la pandémie. Les gens ont décidé de changer leur mode de vie. Ils décident, au lieu de voyager, de s’acheter une demeure en milieu rural, en campagne , croit M. Lauzon.

Ce dernier n’est pas le seul à avoir constaté le phénomène. Si bien que l’inventaire de maisons à vendre s’épuise dans la région, notent certains courtiers.

L'agent immobilier Simon Lacasse de Chénéville remarque une hausse de la demande de chalets et maisons dans sa région. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Dans la Petite-Nation, le marché a toujours été un petit peu au ralenti. Et il y a eu la COVID-19. Mais depuis le mois de mai, depuis qu’on a laissé la chance aux courtiers de continuer à opérer, on a vu une augmentation des offres d'achat multiples qu’on n’avait pas auparavant, des surenchères, et là on manque d’inventaire , remarque Simon Lacasse, courtier immobilier agréé.

Exode vers le rural

Depuis le printemps, le marché ne semble pas ralentir. Quelques facteurs peuvent expliquer cet exode vers le rural.

Plusieurs personnes peuvent maintenant travailler de la maison donc être près physiquement de son lieu de travail n'est plus un facteur pour plusieurs.

Nos commerces sont contents de voir de nouveaux citoyens venir vivre et consommer chez nous Benoit Lauzon, préfet de la MRC Municipalité régionale de comté de Papineau

Plusieurs semblent également vouloir améliorer leur qualité de vie en s'éloignant des grands centres et en payant moins de taxes pour leur résidence.

Par contre, cet éloignement peut avoir ses inconvénients, au niveau de l'accessibilité à Internet, notamment.

Accessibilité à Internet

C'est sûr qu'ici il y a une petite problématique au niveau de l’Internet. Ce n’est pas partout que l'Internet est à pleine vitesse. Cette année, cet été particulièrement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus se réfugier ici donc on a eu de gros problèmes avec la connexion Internet , explique Simon Lacasse.

Un problème qui doit être réglé pour pouvoir continuer sur cette lancée, croit le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau.

On est en train de travailler sur des projets de fibre. La phase 1 est en train de se réaliser, donc tous les périmètres urbains de l’ensemble des municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté Papineau vont être faits avec l’Internet haute vitesse. Et là, nous sommes dans la phase 2 pour sortir des périmètres urbains. Notre objectif, c’est de brancher tout le monde avec la haute vitesse le plus rapidement possible , a déclaré Benoit Lauzon, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau et maire de Thurso.

Par ailleurs, M. Lauzon ne veut pas s'arrêter là. La Municipalité de Thurso annoncera la création d'un nouveau projet résidentiel d'envergure sous peu, a-t-il indiqué.

Avec les informations de Christian Milette