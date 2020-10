Itinérance à Moncton : la ville lance un code de vie pour encadrer le phénomène

Le problème de l’itinérance semble s’être aggravé depuis quelque temps au centre-ville. Le comportement de certains itinérants dérange parfois les résidents et les commerçants du secteur.

Afin de remédier à ce problème, la Ville a établi des règles encadrant ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Des affiches avec des pictogrammes seront placées un peu partout dans la ville, à des fins de clarté.

Des affiches comme celle-ci sont placées dans des endroits clés au centre-ville de Moncton. Photo : Gracieuseté/Moncton

Pour Charles Léger, conseiller à la Ville de Moncton, ces solutions permettront de procurer un sens de sécurité à tout le monde, incluant les itinérants .

Il y a un itinérant qui est assis sur un banc par exemple dans un parc lui ou elle... il a absolument rien, autre que les gens, que leur perception soit négative. Ils ont le droit d'être là comme n'importe qui d'autre. Et donc, je pense, c'est peut-être sensibiliser la population aux droits de tout le monde , explique le conseiller.

Des patrouilles plus régulières sillonneront aussi les endroits de la ville où des gens s'installent ou campent habituellement, notamment les rues Robinson et Alma en plus du stationnement à étage non loin du théâtre Capitol.

Selon Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth qui sert de refuge temporaire pour les sans-abri, il ne s’agit que d’une partie de la réponse. M. Dubé croit plutôt que la solution se trouve dans l’accessibilité des services en santé mentale et en toxicomanie.

Quelque part, faut s'assurer que les gens qui patrouillent qui font la vérification soient conscients des problématiques de santé mentale puis de toxicomanie. Ce n'est pas comme prendre une personne qui n'a aucun problème qui dépasse la limite de vitesse. Ce n'est pas la même chose. On parle de personnes la plupart du temps qui ne comprennent pas , nuance-t-il.

Ces gens-là n'ont pas grand place à aller. Puis c'est ça le grand problème. On va les pousser. Mais ils vont aller où? , se demande-t-il.

Autant Jean Dubé que le conseiller Charles Léger s'entendent pour dire qu'il faut pousser la réflexion plus loin pour diminuer le nombre de sans-abri au centre-ville de façon durable. Le code de vie à lui seul n’éliminera pas le phénomène selon eux.

M. Dubé a espoir que le nouveau gouvernement à Fredericton s'implique davantage, mais il insiste sur le fait que les différents intervenants doivent apprendre à travailler ensemble pour venir à bout du problème des sans-abri.

M. Léger espère quant à lui que cette initiative mènera à des discussions sur le logement abordable afin de trouver des mesures à plus long terme.

Au moment que nous on se parle, on dépense beaucoup d'argent dans ce que vous voyez en termes de mesures à court terme. Et puis j'espère qu'avec ces discussions comme ceci on peut arriver à des solutions permanentes , déclare le conseiller.

Avec les informations de Michel Nogue