Près de 1000 nouveaux cas de COVID-19 au Québec et 16 décès supplémentaires

Le premier ministre François Legault avait déjà annoncé le lourd bilan en matière de décès, jeudi matin, lors d'une période de questions à l'Assemblée nationale, à Québec.

On ignore si ces décès sont survenus au cours de dernières 24 heures.

Les nouvelles données de la santé publique sont divulguées alors qu'une bonne partie des régions de Montréal, de Québec et de Chaudière-Appalaches sont entrées en « zone rouge », jeudi matin à minuit, avec des restrictions sévères concernant les rassemblements publics et privés, ainsi que la fermeture des salles de spectacle, des cinémas, des bars et des salles à manger des restaurants.

