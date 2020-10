Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle se déclarent en zone rouge

Elles appliquent dorénavant les règles sanitaires qui ressemblent aux régions qui se trouvent en zone rouge, même si elles se trouvent au palier d'alerte orange.

En fait, les municipalités restreignent les activités municipales et ferment les bâtiments publics.

Par contre, les entreprises privées comme les restaurants poursuivent leurs activités avec les consignes sanitaires liées à une zone orange.

Les autorités municipales agissent ainsi car elles considèrent que la situation est alarmante dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon.

La Ville de Carleton-sur-Mer a donc décidé de limiter ou carrément d'annuler les activités qui devaient se dérouler prochainement dans les endroits publics situés sur son territoire.

Par exemple, la Ville ferme toutes les salles communautaires, ce qui inclut le Quai des arts. Toutes les activités de loisirs municipales sont également suspendues.

Les activités sportives organisées à l’aréna, quant à elles, sont limitées aux jeunes de 17 ans et moins.

La population est aussi invitée à limiter les visites à l'hôtel de ville.

Le maire, Mathieu Lapointe, souligne que ces mesures sont en vigueur pour une période de 28 jours et ont commencé dans la nuit de mercredi à jeudi. À la Ville, à travers les outils, la capacité d’agir qu’on a, on a regardé nos salles communautaires, nos espaces publics pour appliquer les mesures des zones rouges .

Le [directeur de la santé publique], docteur Bonnier-Viger, nous recommande de faire comme si on était dans une zone rouge. Donc c’est l’exercice auquel on s’est prêté à la Ville.

Le maire dit qu’il veut s’asseoir avec les responsables de la santé publique pour assurer un service essentiel aux personnes âgées du territoire. Il donne en exemple un service de livraison pour l’épicerie qui pourrait être déployé.

M. Lapointe ajoute qu’il va lui-même éviter les contacts sociaux, donc cesser de voir des amis, des proches. C’est l’exercice que je vais faire sur une base personnelle.

Mathieu Lapointe, qui est aussi préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, souhaiterait aussi que sa région passe en zone rouge, compte tenu du nombre élevé de cas actifs de COVID-19 dans ce secteur.

La communauté de Maria, la plus durement touchée par la pandémie actuellement, a pris la même décision.

De nombreux cas ont été déclarés dans cette municipalité au cours des 10 derniers jours, dont ceux au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, qui a déploré deux nouveaux décès mercredi.

Ce n'est pas des décisions faciles explique le maire, Christian Leblanc, qui demande aux gens d'être patients et de faire un effort parce que des vies sont en jeu. La consigne est valable pour le mois d'octobre.

On sait qu'il y a des enjeux pour des activités sociales, économiques et tout, mais on s'est dit que c'est important de donner un coup. La santé publique est là pour nous donner leur point de vue. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ça.

Christian Leblanc, maire de Maria