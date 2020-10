Saint-André devient Saint-André-de-Kamouraska pour éviter les pertes de temps

Cette confusion avec des villes comme Saint-André-Avellin, en Outaouais, ou Saint-André-d’Argenteuil, dans les Laurentides, entraîne de nombreuses erreurs depuis plusieurs années.

Beaucoup de gens paient leurs taxes via AccèsD ou d’autres institutions financières en ligne. Quand on vient ajouter un fournisseur, on a tendance à choisir le premier Saint-André qui apparaît, sauf qu'au Québec, il y en a plusieurs des Saint-André, dans plusieurs régions , explique l’adjointe à la direction générale de Saint-André, Morgane Bernier-St-Hilaire.

Elle indique que des paiements de taxes de citoyens d’autres régions se retrouvent ainsi dans les coffres de Saint-André plusieurs fois par mois.

Ça faisait beaucoup plus de manipulations de notre côté, parce qu'il faut contacter l'institution financière, faire annuler le paiement et le retourner à la personne. Morgane Bernier-St-Hilaire, adjointe à la direction générale de Saint-André

Mme Bernier-St-Hilaire rappelle que le nom de Saint-André avait été préféré à Saint-André-de-Kamouraska en 1987, à une époque où le paiement de taxes en ligne n’était pas un problème.

Elle ajoute que les employés municipaux peuvent aussi passer de longues minutes au téléphone avec des citoyens avant de réaliser que ces derniers proviennent d’une tout autre région. Des fois, les gens nous posent des questions qui ont trait à une municipalité, alors on s’y intéresse et après 10 ou 15 minutes on réalise que c’est Saint-André-d’Argenteuil et on dit : "oups, on ne peut pas vous aider!" raconte-t-elle.

La demande de changement de nom a été adressée à la Commission de toponymie du Québec.

La municipalité commencera progressivement à utiliser Saint-André-de-Kamouraska dans ses communications dans les prochaines semaines, mais il faudra attendre quelques mois avant que le processus soit complété au ministère des Affaires municipales.