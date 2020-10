L’OCPM dévoile son rapport sur la revitalisation du quartier Namur-Hippodrome

Dans son rapport de la consultation tenue en hiver et rendu public jeudi, l’OCPM formule une quarantaine de recommandations, dont celle de mieux évaluer les sources de pollution dans le quartier, comme le bruit, les gaz à effet de serre, et d'identifier les cibles à atteindre pour les atténuer.

À la Ville de Montréal, qui entend faire de ce secteur un quartier mixte qui contribue aux objectifs de réduction de la place de la voiture en ville, l’OCPM conseille aux élus de bien planifier les besoins des familles en matière de stationnement.

Il recommande de placer explicitement la santé de la nature et la santé des personnes dans son énoncé de vision, dans l’optique de favoriser la résilience face aux changements climatiques et à des événements tels que la pandémie du coronavirus .

Les auteurs du rapport recommandent également d’établir et de rendre public le coût total sur le cycle de vie des composantes écoresponsables du projet […] et son impact sur l’abordabilité des logements sociaux, communautaires et privés et des locaux commerciaux et de services .

Il s’agit aussi d’établir une programmation de commerces et de services de proximité et d’envisager que certaines superficies commerciales puissent être de propriété municipale ou communautaire, dont la gestion pourrait être confiée à des organismes d’économie sociale ou à des OBNL .

Le transport en commun n’est pas en reste. Il doit être efficace entre le quartier Namur-Hippodrome et la station de métro Namur, dès la première phase d’occupation du quartier .