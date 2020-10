Les élèves devraient-ils porter le masque en tout temps dans les écoles?

Pour les plus vieux, là où il peut y avoir plus de transmissions, est-ce que le port du masque de façon plus prolongé dans les écoles est nécessaire? On est assurément rendu à cette croisée des chemins , admet la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste.

D’après la spécialiste, d’un point de vue scientifique, le port du masque par les élèves dans la classe, voir partout, ça vaut la peine .

Maintenant, il faut juste s'assurer que sur le point de la santé psychologique et du développement, ce serait recommandé , ajoute-t-elle lors d'une entrevue sur les ondes de RDI, en faisant remarquer que d’autres juridictions au pays ont choisi cette approche, notamment en Ontario.

Près de 1000 cas

Au Québec, en date de mardi après-midi, le nombre de cas actifs parmi les élèves est de 998. Du côté des enseignants et membres du personnel, il est de 177. Ce sont 557 écoles de la province où des cas actifs sont déclarés en ce moment, donc 18 % des établissements.

Ce n’est pas quelque chose d’hyper fréquent encore , fait remarquer la Dre Quach. Elle souligne que pour plusieurs écoles, il s’agit seulement d’un cas actif. Compte tenu de tout ce qui se transmet dans la communauté, c’est certain que ça va finir par percoler sur les écoles.

Caroline Quach est aussi responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. (archives) Photo : Radio-Canada

Jeudi matin, le cabinet du ministre de l’Éducation a répondu être en discussion avec la santé publique concernant le port du masque en tout temps dans les écoles. Pour le moment, il ne s'agit pas d'une recommandation formulée par la santé publique, mais si nous devons prendre des mesures supplémentaires pour protéger nos écoles, nous le ferons , écrit un porte-parole du cabinet du ministre dans un courriel.

Mettre le masque… enlever le masque

Dans les classes avec des élèves de 5e année et plus, le port du masque est obligatoire lors des déplacements, mais pas lorsque les élèves sont installés à leur bureau.

Si l’élève veut poser une question, alors c’est la routine : il met le masque, s’avance, il revient à son bureau, enlève le masque , raconte Sylvain Bérubé, enseignant de français à l’école secondaire De Rochebelle à Québec.

Ce dernier précise que certaines de ses élèves - un petit nombre - décident même de conserver leur couvre-visage durant toute la période, même lorsqu’ils sont assis.

Alors oui, c’est une question que je me pose, une réflexion. Est-ce que le masque devrait être porté en tout temps, est-ce que ça apporterait plus? Je me le demande , indique M. Bérubé en entrevue à l’émission Première heure.

Il fait valoir cependant qu’à l’extérieur de la classe, la consigne du port du masque est bien suivie. On le porte tout le temps, et vraiment, les élèves comprennent bien. On fait seulement quelques rappels ici et là.

Le premier ministre François Legault lors de la conférence de presse de mercredi. Il était entouré de deux vitres en plexiglas puisqu'il était accompagné de la vice-première ministre Geneviève Guilbault pour une rare fois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La santé publique calme le jeu

En conférence de presse mercredi après-midi, la santé publique a tenté de calmer le jeu concernant la transmission du nouveau coronavirus dans les écoles.

Il peut y avoir une transmission à l’école, mais ce n’est pas majeur encore. La situation est assez complexe , a mentionné le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

À savoir pourquoi les mesures dans les écoles qui se situent dans une région en zone rouge ne sont pas accentuées, le premier ministre François Legault a répondu que ce n’est pas exclu pour l’avenir, en ajoutant que la dernière chose qu’il veut faire, c’est de fermer les écoles .

À Québec, l’école Sans-Frontière a dû fermer ses portes durant deux semaines en raison d’une éclosion. Des éclosions ont aussi été déclarées, incluant des fermetures de classes, dans au moins trois écoles du Grand Montréal.