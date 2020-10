Une boutique axée sur le bien-être voit le jour à Chicoutimi

En pleine pandémie, les entrepreneurs Alexandre Tremblay et Marc-André Charette lancent une nouvelle boutique à Chicoutimi axée sur le coconnage.

Avec les produits offerts à L’Atelier apothicaire, ils souhaitent aider les clients à passer d’agréables moments à la maison, soit parce qu’ils y sont confinés ou parce qu’ils cherchent tout simplement à se détendre. Le slogan de la boutique dit tout : On est bain chez nous !

Les deux hommes ont soigneusement choisi ce qui se retrouve sur les étalages. Il y a notamment de nombreux produits canadiens, québécois et saguenéens. On y repère entre autres toute sorte de savons artisanaux, des soins pour la peau, des couvertures et des chandelles.

La boutique offre notamment jusqu'à 40 types de savons artisanaux. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Les propriétaires rêvaient d'ouvrir leur propre boutique depuis des années. Ils souhaitent offrir du confort et de la beauté à leurs clients. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Les propriétaires veulent aussi jouer le rôle d’apothicaires en apportant des solutions naturelles à des maux courants. Un apothicaire, c'est un ancien pharmacien qui réglait les problèmes avec des huiles essentielles et des plantes. Nous, nous serons spécialisés là-dedans , mentionne Alexandre Tremblay.

Une variété de petites plantes est offerte aux clients pour décorer l'intérieur de leur maison. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Lancer cette boutique est un projet qu’ils caressent depuis plusieurs années. Même si l’aventure est audacieuse dans le contexte actuel, ils sont convaincus qu’ils répondront à un besoin très présent auprès de la clientèle.

Avec les informations de Johanie Bilodeau