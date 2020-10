Dépistage massif dans une école secondaire de Sainte-Foy

Une dizaine de groupes du programme Protic sont en isolement depuis quelques jours déjà. Le virus s’est vraisemblablement propagé plus rapidement dans ce programme qui privilégie le travail d'équipe.

Environ 450 élèves sur les 1000 qui fréquentent cette école sont maintenant appelés à passer le test.

Les élèves de 4e et 5e secondaire seront dépistés à compter de jeudi matin et ceux de 1ère, 2e et 3e secondaire seront testés vendredi.

Le personnel de soutien et les enseignants peuvent aussi passer le test sur une base volontaire.

Il s'agit de la troisième institution scolaire de Québec à subir un dépistage massif après l'école Sans-Frontière et l'école secondaire Jean-de-Brébeuf.

Nouvelle clinique à Beauport

Une nouvelle clinique de dépistage de la Covid-19 débute par ailleurs ses activités jeudi matin dans l'arrondissement Beauport.

Située sur la rue Clémenceau, la clinique sera ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h sur rendez-vous seulement.

Elle sera accessible en auto ou à pied. La santé publique prévoit y faire environ 150 tests de dépistage par jour.

La clinique de dépistage de la Côte-de-Beaupré devrait pour sa part ouvrir au cours des prochains jours.