La FTQ dénonce la composition des comités de développement régional

Le secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Denis Bolduc, soutient qu’il manque de diversité dans les comités, et qu’un certain modèle a été utilisé pour désigner les membres de chacun d’eux.

Dévoilés le 18 septembre par Investissement Québec, ces comités sont formés en grande partie d'acteurs du milieu des affaires et du développement économique de chacune des 17 régions administratives.

On est pas mal déçus, dans le sens où les organisations de la société civile et les syndicats n’ont pas leur voix dans la composition des comités tel qu’ils ont été annoncés. Il faut absolument que le gouvernement révise ça parce qu’on voit un pattern. Si on prend les 17 régions administratives du Québec, dont celle de l’Abitibi-Témiscamingue, il y a des représentants du ministère, du gouvernement, de la MRC, puis des représentants du milieu des affaires. Il n’y a pas de groupes écologistes, pas de groupes qui prônent l’économie sociale. Il y a plusieurs voix qui manquent , dénonce Denis Bolduc.

Le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers