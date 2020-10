Gel des taxes à Montréal malgré un budget plombé par la COVID-19

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, la Ville évalue que 85 millions de dollars ont été consacrés aux mesures d’urgence depuis le printemps.

Malgré le déficit anticipé et les pertes de revenus, l'impôt foncier des Montréalais n’augmenterait pas en 2021. Ce gel concernerait la portion que maîtrise la ville-centre, soit 80 % de la facture fiscale. En ce qui concerne les 20 % restants, les arrondissements peuvent décider d’une hausse, indexée à l’inflation ou non.

Les taxes résidentielles avaient augmenté de 3,3 % en 2018, puis de 1,7 % en 2019 et de 2,1 % en 2020. L’opposition réclame un geste plus fort pour soulager les entreprises. Ensemble Montréal souhaite notamment que les immeubles non résidentiels du centre-ville bénéficient d’une réduction de taxes foncières.

Contrainte par la loi d’équilibrer son budget, la Ville pourra notamment compter sur le versement annoncé la semaine dernière par Québec. Une enveloppe de 2,3 milliards de dollars pour l’ensemble des municipalités, dont près de la moitié servira à renflouer les organismes de transport en commun.

En août, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, avait exclu la possibilité de hausser les taxes au-delà de l’inflation.

M. Dorais avait également laissé entendre qu’en l’absence d’une aide financière suffisante des autres ordres de gouvernement, la Ville pourrait revoir certains services comme la collecte des ordures ménagères.

En avril dernier, dans les premières semaines de la pandémie, la Ville avait annoncé des compressions de 123 millions de dollars et un gel salarial à ses employés. Les services centraux devaient soustraire 85,7 millions de dollars de leurs dépenses, tandis que les arrondissements devaient les réduire de 28,7 millions de dollars.