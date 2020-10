Shania Twain célèbre les 25 ans de l’album The Woman in Me

L'autrice-compositrice-interprète canadienne Shania Twain célèbre le 25e anniversaire de la sortie de The Woman in Me avec une réédition de luxe, attendue vendredi, qui inclura des versions rematricées des 12 chansons originales, des chansons remixées et les premières versions des chansons.

L'album qui a fait de Shania Twain une grande vedette mondiale a également changé la musique country pour les années qui ont suivi.

Le premier album de la musicienne, un disque éponyme paru en 1993 et pour lequel elle avait peu contribué à l'écriture, a échoué sur les palmarès. Mais sa vie a changé après la sortie de The Woman in Me, son deuxième album lancé en février 1995, qui a été l'album le plus vendu par une artiste féminine country à l'époque.

J'ai été une enfant pauvre, puis une artiste en difficulté pendant toutes ces années jusqu'à ce que cela se produise enfin , a raconté Shania Twain en entrevue avec l'Associated Press depuis sa maison, en Suisse. Ça a changé ma vie et ma carrière aussi.

La chanteuse déterminée a surmonté une petite enfance marquée par la violence et a aidé à élever ses frères et sœurs après la mort de ses parents, en 1987.