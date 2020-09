Le nombre de cas actifs de COVID-19 s'élève à 1284 en Colombie-Britannique

Les autorités de la santé recensent 125 nouveaux cas de COVID-19 en Colombie-Britannique et 1284 cas actifs, ont indiqué le sous-ministre de la Santé, Stephen Brown, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, dans un communiqué.

Aucun nouveau décès dû à la maladie n’a été enregistré en date de mercredi, alors que 72 patients sont traités à l'hôpital, dont 21 sont en soins intensifs.

Il y a actuellement 3202 personnes qui bénéficient d'un suivi des autorités provinciales en raison d’une possible exposition au virus.

La COVID-19 nous a tous obligés à changer notre façon de travailler, d'aller à l'école et de passer du temps avec nos amis et notre famille. Cela a créé une tension émotionnelle et mentale sur tout le monde , soulignent la Dre Henry et M. Brown.

La médecin et le ministre encouragent la population à ne pas relâcher ses efforts dans la lutte contre le virus : Il faut continuer de se soutenir, de prendre soin les uns des autres à travers les efforts que nous faisons.

Si la pandémie suscite une fatigue physique et mentale chez certains, la Dre Henry et M. Brown tiennent à rappeler qu’un acte de gentillesse est bon pour nous tous .