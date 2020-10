Comment voter lors des élections provinciales en Saskatchewan

Les Saskatchewanais sont officiellement en campagne électorale depuis mardi. Pour être en mesure de voter lors du scrutin du 26 octobre, ils devront toutefois s’assurer d’être inscrits sur la liste électorale et que leurs informations personnelles sont à jour.

Pour ce faire, les électeurs peuvent se rendre à l’adresse suivante  (Nouvelle fenêtre) . Ils peuvent également contacter Élections Saskatchewan par courriel à l’adresse info@elections.sk.ca  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1 (877) 958-8683.

Trois façons de voter

Une fois inscrits sur la liste électorale, les électeurs ont trois moyens pour exercer leur droit de vote.

Ils peuvent tout d’abord se rendre en personne à leur bureau de vote le jour des élections. Le lieu de vote sera indiqué sur la carte de l'électeur qui sera envoyée soit par la poste, courriel ou message texte.

Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 20 h.

Il est également possible de voter en personne lors du vote par anticipation. Il y aura cinq journées d’ici le 26 octobre où les électeurs pourront déposer leur bulletin de cette manière. Les détails du vote par anticipation seront également inscrits sur la carte de l’électeur.

Lors de ces journées, les bureaux de vote seront ouverts de midi à 20 h.

Les électeurs peuvent aussi exercer leur droit de vote par la poste. Il s’agit d’un processus en deux étapes qui doit être complété avant le 15 octobre. Il faut tout d’abord remplir un formulaire d’application en ligne ou par la poste. Une fois la demande approuvée, une trousse de vote sera envoyée à l’électeur dans laquelle se trouve un bulletin de vote à remplir et une enveloppe de retour.

S’identifier avant de voter

Tous les électeurs doivent s’identifier avant d’obtenir un bulletin de vote. Ils peuvent le faire à l’aide de différentes pièces d'identité qui confirment leur nom et leur adresse.

Le permis de conduire est la pièce d'identité par excellence puisqu’il comporte une photo et indique à la fois le nom et l’adresse de l’électeur. Il suffit de montrer cette pièce et le tour est joué.

Ceux qui n’ont pas de permis de conduire valide peuvent montrer deux pièces d'identité. Les deux doivent présenter le nom de l’électeur et au moins l’une d’elles doit indiquer son adresse. La liste des pièces d'identité acceptées est disponible sur le site web d’Élections Saskatchewan  (Nouvelle fenêtre) .

Une personne qui n’est pas en mesure de fournir ou qui n’a pas de pièce d'identité peut tout de même voter. Un électeur admissible qui connaît cette personne et qui est inscrit au même bureau de vote qu’elle peut se porter garant de son identité.