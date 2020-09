Un léger surplus financier pour le Ballet royal de Winnipeg, mais sous perfusion des aides

Parmi les déceptions de cette saison, le spectacle 80 ans - Une rétrospective qui devait célébrer le 80e anniversaire de l’organisme n’a jamais pu monter sur scène, alors que le tournée en sol américain du spectacle Le magicien d’Oz a aussi été annulé.

Toutefois, l’organisme clôt sa saison 2019-2020 avec un léger surplus, qui s’explique en grande partie grâce à l’aide fédérale d’urgence reçue un peu plus tôt dans l’année, à hauteur de 313 000 $.

Pour le directeur artistique André Lewis, des craintes demeurent pour la saison à venir, alors que les deux premiers spectacles de la saison, Alice au pays des merveilles et Casse-Noisette, ont déjà été annulés.

Si on n’a pas le support du gouvernement, ce sera très difficile. Je pense que du côté artistique, on peut continuer à faire des choses, à monter des ballets d’une certaine façon. Les arts, on a été les premiers à voir les effets de la COVID-19 et on va être les derniers à s’en sortir, parce que sans public, c’est très compliqué , reconnaît-il.

Il ajoute qu'il voit la saison à venir avec beaucoup d’inquiétudes. On ne sait pas encore avec quelle force la pandémie va frapper l’organisation. Nous pouvons que faire certaines choses .

L’organisme tente donc de trouver de nouvelles façons d’innover et de rejoindre son public, alors que le retour des grands rassemblements dans la salle du Centenaire ne semble pas être pour bientôt. D'autres options sont encore sur la table d’André Lewis.

Il y a plusieurs scénarios, il faut explorer ça, mais aussi avoir la technologie pour bien le faire. Il faut trouver une bonne façon de produire et de distribuer nos ballets , précise-t-il.

Deux spectacles seront ainsi présentés cet automne à même les studios du Ballet royal de Winnipeg, sur l’avenue Graham. Le nombre de danseurs sur scène sera restreint, tout comme le public qui sera admis dans les gradins. Le tout sera aussi diffusé virtuellement.