Les messageries de Facebook et d’Instagram s’unissent

L’époque où vous ne trouviez plus sur quelle plateforme entre Messenger ou Instagram vous aviez eu une discussion avec vos proches est maintenant révolue! Facebook a annoncé mercredi lancer une mise à jour dans laquelle les deux messageries seront unifiées.

Une mise à jour de l’application Instagram permet aux internautes d’utiliser plusieurs fonctionnalités qui, avant aujourd’hui, n’étaient réservées qu’à l’application Facebook Messenger.

De plus, les conversations avec vos proches seront synchronisées d’un réseau social à l’autre. Vous n’aurez donc plus à devoir quitter Instagram pour discuter avec vos contacts Facebook.

Selon une étude menée par le réseau social, une personne sur trois a parfois du mal à se rappeler où trouver un fil de discussion. Cette mise à jour vient ainsi pallier ce problème.

De nouvelles fonctionnalités

Des autocollants en égoportraits (Selfie Stickers) à l’ajout d’une couleur à une conversation, ce sont plus d’une dizaine de nouvelles fonctionnalités qui s’ajoutent à la messagerie d’Instagram.

Parmi les plus marquantes, on compte notamment un nouveau mode secret dans lequel les internautes pourront faire disparaître un message après qu’il ait été vu. La nouvelle fonction Watch Together permettra quant à elle de lancer une vidéo pendant un appel vidéo.

La nouvelle fonction Watch Together fait son entrée dans les messageries des plateformes Instagram et Messenger. Photo : Facebook

Cette mise à jour s’inscrit dans une volonté de convergence des applications détenues par Facebook, soit Messenger, Whatsapp et Instagram.

Des personnes peuvent déjà accéder à la mise à jour en ouvrant leur application Instagram. Ce n’est qu’une question de mois avant que tous puissent y avoir accès.