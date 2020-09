COVID-19 : les chasseurs pourront changer de zone, mais doivent éviter les commerces

Il demande cependant aux chasseurs d'éviter de s'arrêter en chemin et de ne pas visiter les commerces de la région visitée.

C'est correct, mais là, ce qui est important, c'est de ne pas aller faire l'épicerie dans la zone orange ou la zone jaune où est leur camp de chasse. Il faut qu'ils arrivent avec leur nourriture, un peu comme on le faisait ce printemps , précise-t-il.

La ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La vice-première ministre a aussi fait la lumière sur les constats d'infraction qui pourraient être émis aux gens qui ne respectent pas les règles concernant les rassemblements.

Dans une zone jaune comme l'Abitibi-Témiscamingue, les rassemblements sont limités à 10 personnes. Les visiteurs pourraient cependant s'exposer à des amendes.