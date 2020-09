Les bibliothèques en zone rouge pourront offrir un service de prêt sans contact.

Des discussions avec les instances gouvernementales ont permis à l’ABPQ d’en venir à ce terrain d’entente, puisque cette option n’était pas envisagée au moment où le premier ministre François Legault et le Dr Horacio Arruda ont annoncé un reconfinement partiel du milieu culturel.

Les Québécois vont pouvoir aller chercher des livres, mais il n’y aura pas de rassemblement dans le lieu public , a mentionné le premier ministre dans un point de presse, mercredi.

Un « service essentiel »

La directrice générale de l’ABPQ, Ève Lagacé, dit se réjouir qu’une partie des services à la population puisse être maintenue. Les gens ne fréquentent pas seulement pour lire des livres.

On comprend qu’une pandémie, ça ne porte pas à une fréquentation soutenue, mais l'accès à la bibliothèque est un service public essentiel et on est heureux de maintenir un accès aux collections. Ève Lagacé

Le directeur général de la Grande Bibliothèque, Martin Dubois, reconnaît que la fermeture des installations représente un inconvénient, tant pour le grand public que pour la population étudiante qui les fréquentent.

Les étudiants ne pourront pas accéder au rayonnage, mais pourront réserver en ligne ou par téléphone, pourront rechercher dans le catalogue et venir récupérer les ouvrages. On continue notre service de référence à distance et nos activités en ligne. Tout ce qui est prévu en ligne, tant pour la population que pour les étudiants, aura lieu , dit-il.

Quant aux 10 centres d’archives situés un peu partout au Québec, ils vont être fermés au public, mais les services aux usagers sont maintenus en ligne.

Avec les informations de Catherine Richer