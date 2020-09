Des municipalités lancent un appel au prochain gouvernement provincial

Treize maires de la province demandent au futur gouvernement provincial de travailler rapidement sur quatre dossiers qu’ils qualifient d’urgents pour les communautés : la santé mentale et les problèmes liés à la consommation de drogue, le logement abordable, les transports en commun et une nouvelle relation financière entre les gouvernements locaux et provinciaux.

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, également coprésidente du caucus, appelle le prochain gouvernement à résoudre les problèmes les plus urgents auxquels les villes de la Colombie-Britannique sont confrontées alors qu’elles se relèvent doucement de la pandémie .

La mairesse de Victoria Lisa Helps est la coprésidente du caucus. Photo : CBC / Liz McArthur

De son côté, le maire de Vancouver Kennedy Stewart a argumenté sur l’importance de réglementer l’usage de drogue illicite ainsi que de rendre disponible plus d'options de traitement incluant des cliniques pour les gens aux besoins complexes.

Beaucoup de nos résidents souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Ces crises existaient avant la COVID-19, mais elles ont exacerbées avec la pandémie , dit le maire de Vancouver.

Le caucus des maires a également demandé des fonds supplémentaires pour les transports en commun.

Le maire de Richmond, Malcolm Brodie souligne que la pandémie a fortement réduit l'achalandage des transports en commun, mais a surtout dévasté la viabilité financière du secteur.

Un transport en commun abordable, fiable et accessible est essentiel pour l'avenir économique, social et environnemental de nos collectivités , précise Malcolm Brodie.

La pandémie a fortement affecté le service des transports en commun selon le maire de Richmond, Malcolm Brodie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

En plus d'appeler le prochain gouvernement à augmenter le financement pour résoudre une variété de problèmes, les maires ont demandé à recevoir de nouvelles façons de générer eux-mêmes des revenus supplémentaires.

Nous avons besoin que le prochain gouvernement provincial travaille avec les municipalités pour réformer notre mode de financement et mettre en œuvre une gamme plus large d'outils de financement qui nous donneront les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes auxquels nous sommes confrontés , a déclaré le maire d'Abbotsford, Henry Braun.