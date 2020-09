Des organismes culturels sudburois en faveur de subventions municipales plus inclusives

C'est le groupe Black Lives Matter Sudbury qui a ouvert la discussion à cet effet la semaine dernière en proposant une série de mesures allant en ce sens au conseil municipal de Sudbury.

Quelques revendications de Black Lives Matter Sudbury Une meilleure représentation des personnes noires, des personnes de couleur et des autochtones dans les jurys allouant les subventions aux projets en art en culture

De nouveaux mandats en matière d'équité et d'inclusion dans les processus d'application et d’allocation des subventions en art et en culture

Des subventions offertes spécifiquement aux artistes noirs, de couleur et autochtones

S’assurer que les jurys sont représentatifs du milieu, et donc qu’ils soient plus diversifiés, c’est une question qu’on a déjà soulevée lors de rencontres avec d’autres organismes francophones et anglophones , explique Marie-Pierre Proulx, directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario.

Marie-Pierre Proulx est la directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Elle mentionne que des efforts sont faits au niveau du Conseil des arts de l'Ontario et du Conseil des arts du Canada afin d'offrir du financement à des projets menés par des artistes issus de la diversité culturelle, et juge que la Ville pourrait leur emboîter le pas.

C’est une conversation qui mérite d’avoir lieu aussi à Sudbury, et j’espère que ça trouvera une résonance pour voir comment on emboîte le pas et qu'on s’assure d’être plus inclusif Marie-Pierre Proulx, directrice artistique du théâtre du Nouvel Ontario

Son de cloche similaire à Conseil des arts de Sudbury, un organisme à but non lucratif dont la mission est de connecter, de communiquer et de célébrer les arts et la culture dans la région.

Je crois que ce sont des revendications importantes et que la communauté se porterait mieux si de nouvelles subventions [pour les artistes issus de la diversité culturelle] étaient offertes , estime la présidente Linda Cartier.

Au moment d'écrire ces lignes, la Société de développement du Grand Sudbury n'a pas donné suite à la requête de Radio-Canada envoyée mercredi. Il s'agit de l'organisation chapeautant les subventions d'art et de culture de la municipalité.

Tout comme les autres organismes culturels consultés par Radio-Canada, le Sudbury Theater Center soutient vouloir répondre à l'appel de Black Lives Matter Sudbury et agir également au sein de son organisation afin de la rendre plus inclusive.

Je suis un homme blanc. Notre conseil d’administration est composé de personnes blanches. Nous devons avoir plus de personnes de couleur dans nos rangs afin d’entendre leur voix, raconter leur histoire et être représentatifs de notre communauté John McHenry, directeur artistique du Sudbury Theater Center