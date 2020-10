Livres : L'autre moitié de soi, un puissant roman sur l'identité

À 30 ans à peine, la romancière et essayiste californienne Brit Bennet signe un troisième livre prenant sur la construction de l'identité et le racisme aux États-Unis.

Mallard, en Louisiane, est une si petite ville (fictive) qu'elle ne se trouve sur aucune carte. Cependant, il s'agit d'une ville très particulière, puisque seuls des Afro-Américains blancs y vivent.

L'autre moitié de soi retrace le parcours des jumelles Stella et Désirée Vignes, qui disparaissent par une belle nuit d'été.

Lorsque Désirée réapparaît 14 ans plus tard, elle est accompagnée de sa fille June, qui a la peau très sombre. On découvre alors que Stella a finalement tout quitté pour vivre comme une blanche.

Élevée à Mallard, June sera sans cesse jugée et méprisée pour la couleur de sa peau. Si bien qu'elle partira étudier en Californie, où ses pas croiseront ceux de sa tante Stella.

Mais Stella était devenue blanche depuis des années maintenant, presque la moitié de sa vie. Quand on jouait un rôle aussi longtemps, ça cessait peut-être d'être un rôle. À force de prétendre qu'on était blanc, on le devenait. Extrait du roman « L'autre moitié de soi » de Brit Bennett

Ce nouveau roman de l'Américaine Brit Bennet dépasse largement le thème du racisme et explore en profondeur les concepts d'identité et de filiation.

Peut-on mentir toute une vie? Est-il possible de devenir véritablement quelqu'un d'autre? Peut-on survivre à la trahison? Qu'est-ce qui construit l'identité d'un individu? Toutes ses questions sont posées et plus encore dans ce formidable livre.

Articulé autour de quatre époques différentes, le livre explore ce que l'on se transmet d'une génération à l'autre, ses forces comme ses faiblesses.

La jeune Brit Bennett signe avec L'autre moitié de soi, un roman sensible et captivant. Elle pose un regard particulièrement pertinent sur la société américaine et ses fractures.