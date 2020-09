Hausse de la fréquentation des lieux culturels avant le passage en zone rouge

Dès 10 h mercredi matin, le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) a affiché complet pour le reste de la journée. La veille, presque tous les billets du jour disponibles avaient été écoulés.

Ruée dans les bibliothèques

Même si les bibliothèques pourront finalement offrir un service de prêt sans contact au mois d’octobre, les bibliophiles se sont précipités pour faire des provisions de livres avant jeudi, a souligné

Hier, cela a quasiment été une journée de Boxing day, il y a eu des records d’emprunt , a souligné Ève Lagacé, la directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15 - 18.

On m’a rapporté des hausses de 400 - 500 % par rapport aux journées en temps normal. Ève Lagacé, directrice générale de l’ABPQ

La Grande Bibliothèque, à Montréal, et le réseau de la Bibliothèque de Québec ont vu leur fréquentation bondir de la moitié par rapport à d’habitude.

Des cinémas plus achalandés

Les personnes vivant dans les régions qui s’apprêtent à virer au rouge ont également pris la direction des cinémas en grand nombre. Les ventes en ligne ont augmenté dès l’annonce [de François Legault lundi soir]. La majorité de nos séances d’hier et d’aujourd’hui sont complètes , a expliqué, par courriel, Mario Fortin, président et directeur général des cinémas Beaubien, du parc et du musée, à Montréal.

Les cinémas Guzzo, qui sont tous situés dans la future zone rouge, ont eux aussi reçu davantage de visites. La hausse s'élevait hier à 15 %, comparée au mardi de la semaine dernière , a indiqué, Vincent Guzzo, président et chef de la direction des Cinémas Guzzo.