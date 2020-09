Les chasseurs doivent-ils se méfier des parasites dans la viande?

Les parasites peuvent prendre différentes formes, comme des vers, des kystes ou encore des boules de chair, par exemple. La médecin vétérinaire au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Guylaine Séguin, indique qu’il en existe plusieurs.

Les parasites, ça fait vraiment partie de la nature, ça fait partie des écosystèmes. Donc, c’est normal d’en trouver , souligne-t-elle.

Même si peu d’entre eux sont transmissibles à l’être humain, il n’en demeure pas moins qu’ils sont peu attrayants. Le biologiste et chasseur de longue date Richard Beauchemin mentionne par exemple les fibromes cutanés chez certains orignaux. Ce n'est pas très esthétique à regarder sur une bête. Ce sont comme des grosses boules, des gros kystes, mais ce n’est pas véritablement dangereux , rapporte-t-il.

Comment se protéger?

Évitez d’entrer en contact direct avec la viande crue. Les premières étapes, c’est de toujours manipuler ces animaux avec des gants, ça, c’est très important , insiste Richard Beauchemin.

On conseille aussi aux chasseurs de bien examiner la viande, de se laver les mains à l’eau savonneuse après l’avoir manipulée, et surtout, de bien la cuire, même si elle ne présente aucun parasite ou maladie. La médecin vétérinaire Guylaine Séguin explique que certains parasites, comme la trichinellose, chez les ours, sont invisibles à l'oeil nu et peuvent être transmissibles aux humains.

On peut le voir seulement au microscope, donc pour un chasseur qui abat un ours, c'est vraiment impossible de savoir pour lui si l'animal est parasité. C'est un parasite qu'on retrouve dans la viande d'ours entre 1 % et 6% de prévalence , indique-t-elle. Ce parasite peut survivre à la salaison et à la congélation.

La multitude de petits points blancs de dimensions variables, comme on le voit sur ce foie de castor, permet de reconnaître un animal atteint de tularémie. (source : MFFP) Photo : Dr Claude Hébert, MAPAQ

D’où l’importance de bien cuire la viande. Là, on parle vraiment d'une disparition complète de la couleur rose de la chair. Il n'y a aucun parasite qui va survivre à ça , insiste-t-elle.

On rappelle aussi de ne pas donner de viande crue aux animaux de compagnie parce qu'ils peuvent contracter un parasite et ensuite le transmettre aux humains. C’est vraiment important d’éviter ce genre de comportement là , ajoute Guylaine Séguin.

Guylaine Séguin suggère aux chasseurs de consulter le site web du MFFP  (Nouvelle fenêtre) en cas d’inquiétude ou de se renseigner auprès de la ligne d’information.