Les Cowboys Fringants préparent deux albums

Le groupe est en studio dans un endroit magnifique pour enregistrer deux disques comprenant plusieurs chansons qui ont été recoupées de ses albums au fil des ans. Plus de 25 titres seront enregistrés. On espère que ça vous fera plaisir! est-il indiqué dans une publication Instagram.

La date de sortie n’a pas été dévoilée, mais la formation a précisé sur Facebook que les disques comprendront plein de tounes qui ont été retranchées de [ses] albums depuis 1995 .

Certaines de ces pièces ont été révélées au grand public au cours des derniers mois dans les capsules vidéo intitulées Retailles de disques, diffusées entre autres sur YouTube.