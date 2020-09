La croissance démographique ralentit en Atlantique

La croissance démographique a ralenti en Atlantique au cours de la dernière année, selon des données de Statistique Canada. Mais c'est à l'Île-du-Prince-Édouard que cette croissance demeure la plus forte, non seulement dans la région, mais à l'échelle nationale.

Avec un bond de 1,5 % entre juillet 2019 et juin 2020, la province insulaire demeure, toutes proportions gardées, la province où la population augmente le plus rapidement au pays. Mais c'est aussi la province qui a connu le plus important ralentissement de sa croissance démographique au cours de la dernière année.

L'Île-du-Prince-Édouard a accueilli 2363 nouveaux résidents pour atteindre 15 9625 habitants, selon les plus récentes données disponibles. C'est tout près de l'objectif de 160 000 habitants que le gouvernement provincial s'était donné pour 2022.

La plus petite province canadienne a cependant attiré moins d'immigrants, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, et aussi moins de résidents des autres provinces que l'année précédente. Elle avait alors ouvert ses portes à plus de 3800 nouveaux résidents.

La population en Atlantique au 1er juillet 2020 par rapport à l'année précédente Nouveau-Brunswick : 781 476 (+4608)

Nouvelle-Écosse : 979 351 (+9604)

Île-du-Prince-Édouard : 159 625 (+2363)

Terre-Neuve-et-Labrador : 522 103 (-1373) * Source: Statistique Canada

La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont aussi enregistré une plus faible croissance démographique au cours de la dernière année, selon les plus récentes données de Statistique Canada.

La Nouvelle-Écosse a vu sa population augmenter de 9604 personnes pour atteindre 979 351 habitants.

Toutefois, malgré un bond de 4608 nouveaux résidents, c'est au Nouveau-Brunswick qu'on recense le plus faible taux d'augmentation de la population dans la région atlantique, soit 0,6 %.

À Terre-Neuve-et-Labrador, il n'est pas question de croissance démographique. La province continue de perdre des résidents d'une année à l'autre. Elle a néanmoins réussi à freiner un peu l'exode au cours de la dernière année, laissant partir 1373 résidents entre juillet 2019 et juin 2020, contre 2084 résidents au cours de l'année précédente.