Plusieurs ours aperçus en milieu urbain en Abitibi-Témiscamingue

Selon Caroline Trudeau, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, c’est la quantité de nourriture disponible en forêt qui fait fluctuer les signalements de ce grand mammifère en milieu urbain chaque année.

Des signalements, il y en a tous les ans. Ce n’est pas quelque chose de particulier cette année. C’est sûr que le nombre de signalements, il fluctue, et c’est beaucoup lié à l’abondance de nourriture. Les ours, les années où il y a vraiment une forte abondance de petits fruits en forêt, c’est rare qu’on va les observer en ville. Ce n’est pas impossible, mais c’est plus rare , explique Mme Trudeau.

De la période estivale jusqu’à la fin de l’automne, l’intérêt premier de l’ours est de s’alimenter, afin de faire des réserves de graisse pour l’hiver. Mme Trudeau estime que cette année, la quantité de nourriture disponible varie énormément en fonction des différents secteurs.

Cette année, on n’a pas de données spécifiques par rapport à l’abondance des petits fruits, mais si l’on se fie aux différentes personnes à qui l’on parle, aux cueilleurs de bleuets par exemple, on a entendu cet été que l’abondance de nourriture était très variable. Il y a des secteurs où il y en avait beaucoup, et il y a des secteurs où il n’y en avait pas du tout , indique-t-elle.

Mme Trudeau précise que ce sont souvent des phénomènes météorologiques qui sont responsables lorsque la nourriture n’abonde pas.

Souvent, ce sont des périodes de sécheresse ou des périodes de gel hâtif qui vont affecter la croissance de ces petits fruits-là. Donc on se doute que cette année, ce n’est pas une super bonne année au niveau de la production de petits fruits, et ça peut avoir une influence. Dans ces périodes-là, l’ours va se déplacer. À l’automne, c’est comme le dernier sprint pour chercher de la nourriture.

Selon la biologiste, ce sont les odeurs à proximité des maisons qui incitent les ours à se déplacer dans les quartiers résidentiels.

Ce qui les attire en ville, c’est souvent la disponibilité de nourriture humaine. Donc, si par exemple, on a un barbecue qui n’est pas nettoyé et qu’il y a des odeurs de nourriture associées, ça peut les attirer. Si par exemple, dans nos poubelles, il y a des odeurs, qu’on a oublié de les sortir ou qu’on met des choses très odorantes, ça aussi ça peut les attirer.

Des ours jusqu’en décembre?

Caroline Trudeau affirme que le moment où les ours entrent en hibernation dépend de la disponibilité de la nourriture.

Le ministère fait un suivi avec quelques ours. Dans certaines régions du Québec, des ours sont marqués avec des colliers GPS, puis on est capable de suivre leurs déplacements. L’année dernière, il y avait beaucoup de petits fruits, et on a été surpris de voir qu’ils sont entrés en hibernation tard en décembre. Ça, c’était vraiment exceptionnel. Même ici en région, il y a des piégeurs qui nous ont rapporté des captures accidentelles d’ours dans des collets à loups, alors que généralement, quand le piégeage commence pour le loup, les ours ne sont plus nécessairement là , observe Mme Trudeau.

À l’inverse, lors des années où il y a très peu de nourriture, les ours peuvent entrer en hibernation aussi tôt qu’au début novembre, mais la présence de neige au sol n’a aucun impact sur ce moment, rappelle la biologiste.

Les impacts de la pandémie Questionnée à savoir si la popularité de la chasse cette année, en raison des restrictions liées à la COVID-19, pouvait avoir un impact sur les déplacements des ours, Mme Trudeau répond à la négative. Déjà, chaque année, on a près de 25 000 chasseurs en moyenne qui chassent l’orignal, donc c’est certain qu’il y en a déjà des chasseurs en forêt. Qu’il y en ait un petit peu plus cette année, pour la grandeur de territoire qu’on a, je ne crois pas que ça ait d’impact , soutient Mme Trudeau. Toutefois, elle croit que les habitudes de vie des citoyens, perturbées par la pandémie, ont pu avoir un impact sur la hausse du nombre d’animaux observés. Je mettrais un bémol pour cette année, par rapport à la pandémie de COVID-19. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, qui ont modifié leurs habitudes quotidiennes. C’est donc possible qu’il y ait plus de gens qui soient à la maison ou en forêt, qui soient là pour les observer [les ours]. C’est donc une possibilité , rapporte Mme Trudeau.

Demeurer prudent

Caroline Trudeau soutient que chaque rencontre avec un ours est différente, et qu’en raison des différentes personnalités des bêtes, il importe de demeurer prudent, car tous les ours ne sont pas aussi craintifs.

Dans ces situations-là, je dirais que la priorité, c’est de se mettre nous en sécurité. Que ce soit un ours que vous croisez dans votre quartier ou en forêt, la première chose que vous devriez faire, c’est de vous, vous mettre en sécurité. Généralement, on recommande de rester calme, de signifier votre présence. Parfois, on veut voir un ours, et lui ne nous a pas nécessairement vu encore. La vue, ce n’est pas leur sens le plus développé, donc s’il y a du vent qui souffle vers nous, ça se peut qu’il ne nous ait pas détecté. Donc de faire du bruit, parler calmement pour que l’ours nous détecte. Après ça, c’est de se retirer du secteur, en marchant calmement. On peut le garder à vue, et essayer de se retirer, s’éloigner du site où on l’a vu , explique Mme Trudeau.

C’est certain qu’en ville, parfois, ça peut être particulier. Si jamais un ours est attiré par des odeurs et que finalement, il a accès à de la nourriture, ça peut devenir un ours qui va comprendre qu’il peut avoir facilement accès à de la nourriture à cet endroit, et il peut perdre un peu la crainte de l’humain et devenir agressif. Caroline Trudeau, biologiste au MFFP

Selon Mme Trudeau, il ne faut pas signaler de façon systématique la présence d’ours dans son secteur.