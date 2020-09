La pire saison touristique depuis 1996 aux Îles-de-la-Madeleine

L’archipel a reçu 29 500 visiteurs entre le début juillet et la mi-septembre, une diminution de 50 % par rapport à l’an dernier.

Sur ce nombre, seules 10 500 personnes sont venues sur l'archipel par bateau.

Tourisme Îles-de-la-Madeleine qualifie ce bilan de mitigé .

Tout dépend où l'on se situe. Si on se replace au mois de mars, avec toutes les mauvaises nouvelles qui étaient annoncées : l’arrêt des croisières CTMA et des croisières internationales, la limite de visiteurs, la difficulté d’accéder aux Îles pour les visiteurs... On peut considérer qu’on a quand même sauvé la saison , relate le directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, Michel Bonato.

M. Bonato note toutefois qu’il s’agit le plus faible achalandage touristique depuis 1996, l’année précédant l’arrivée du NM Madeleine comme traversier.

On ne peut qu’être déçus. Michel Bonato, directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Cette baisse d’achalandage a, sans surprise, eu d’importantes répercussions sur les entreprises madeliniennes.

Les résultats d’un sondage mené auprès de 90 membres de l'Association touristique régionale (ATR) des Îles-de-la-Madeleine montrent que 75 % des entreprises ont connu une baisse d'achalandage et une diminution de leurs chiffres d'affaires au courant de l’été.

Tourisme Îles-de-la-Madeleine estime que la baisse de revenus liés à la taxe d'hébergement créera un manque à gagner de 100 000 dollars pour promouvoir la destination.

Michel Bonato, directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Inquiet pour les entreprises qui ont eu un seuil de rentabilité limite, M. Bonato demande, à l'instar de plusieurs entrepreneurs madelinots, une aide financière spécifique pour soutenir les entreprises touristiques de l'archipel.

Que les entreprises puissent traverser l’hiver et être au rendez-vous avec nous pour le printemps 2021, c’est ce sur quoi nous allons nous focaliser. Ces entreprises sont le moteur de l’activité touristique , martèle-t-il.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, se dit déjà prêt à porter les demandes de M. Bonato et de l’industrie touristique à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement du Québec a failli à sa responsabilité de s’assurer qu’on puisse redécouvrir le Québec sur l’ensemble du territoire , martèle-t-il.

On a oublié les Îles-de-la-Madeleine avec, comme résultat, un manque à gagner pour les entreprises touristiques. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

M. Bonato ajoute par ailleurs que l' ATRAssociation touristique régionale possède des surplus cumulés qui pourront absorber les baisses de revenus de la taxe d'hébergement.

Il y a encore quelques touristes aux Îles-de-la-Madeleine même à la fin septembre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Petits rayons d'espoir

Les résultats du sondage de l' ATRAssociation touristique régionale des Îles-de-la-Madeleine ne sont pas que négatifs, nuance M. Bonato. Au moins 23 % des entreprises sondées affirment avoir vu une augmentation de la clientèle locale.

Le bureau d’accueil touristique a quant à lui constaté que plus de 50 % de sa clientèle cet été en était à sa première visite aux Îles-de-la-Madeleine.

Ce que l’on pense, c’est que, l’an prochain, l’accessibilité va être mieux balisée, les gens vont savoir comment ça fonctionne et que tout ira pour le mieux pour 2021 , espère M. Bonato.

