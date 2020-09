Les PME de l’Atlantique ont reçu 63 M$ du fédéral

Les petites et moyennes entreprises du Canada atlantique ont reçu plus de 63,3 millions de dollars du gouvernement fédéral depuis la création d’un fonds de relance régionale destiné à minimiser les répercussions économiques de la pandémie.

Selon les données transmises mercredi par Ottawa, ce sont 293 projets d’entreprises et d’organismes de soutien aux entreprises qui se sont partagé du financement provenant du Fonds d'aide et de relance régionale ( FARRFonds d'aide et de relance régionale ).

Les montants provenant de ce fonds d’aide mis sur pied en juillet sont distribués par diverses agences de développement régionales à travers le pays. Pour les provinces de l’Atlantique, c’est l’ APECAAgence de promotion économique du Canada atlantique , l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, qui en est responsable.

Plus de 95 % des 293 petites et moyennes entreprises du Canada atlantique ayant reçu ce financement en réponse à la COVID-19 comptent moins de 100 employés. Seulement deux emploient plus de 500 travailleurs.

Les PMEpetite et moyenne entreprise de la Nouvelle-Écosse ont reçu près de 22,9 millions de dollars pour 111 projets; celles de Terre-Neuve-et-Labrador ont obtenu près de 20 millions pour 96 projets; au Nouveau-Brunswick, le financement approche les 14 millions pour 56 projets; et une enveloppe d’environ 6,6 millions a été divisée entre 30 projets à l’Île-du-Prince-Édouard.

19 M$ pour le secteur touristique

Des touristes font une excursion en bateau pour admirer les icebergs au large de Twilingate, à Terre-Neuve, le 23 juillet 2017. Photo : Getty Images / Chris Babcock

Environ 30 % des sommes distribuées l’ont été à des entreprises à vocation touristique, indique le gouvernement fédéral.

Cela a représenté 19,4 millions de dollars et les entreprises du secteur touristique de Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu près de la moitié de cette somme, soit 8,1 millions de dollars.

Les entreprises de tourisme de la Nouvelle-Écosse ont reçu près de 5,5 millions; celles du Nouveau-Brunswick se sont partagées plus de 3,1 millions; et celles de l'Île-du-Prince-Édouard ont obtenu 2,6 millions du fédéral.

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique annonce aussi qu’une somme de 9,1 millions de dollars a été partagée entre quatre organismes qui tentent d’atténuer les effets économiques de la pandémie sur les commerces urbains de proximité, comme les petits commerces de détail.