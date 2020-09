Baisse continue des mariages et des naissances au Manitoba

Les naissances et les mariages sont en baisse au Manitoba, une tendance qui se poursuit depuis une décennie, selon les récentes données de l'Agence des statistiques de l'état civil de la province.

Le nouveau rapport démontre qu’il y a eu 5047 mariages en 2019. Une baisse de plus de 300 par rapport à l'année précédente.

Le nombre de naissances a également chuté de plus de 300, pour atteindre 17 199 accouchements.

Parmi les prénoms favoris des parents pour les bébés garçons, Liam demeure le plus populaire depuis 2009, suivi des prénoms Noah et Lucas. Pour les bébés filles, Olivia arrive en tête de liste pour une quatrième année consécutive, suivie des prénoms Emily et Ava.

Le rapport montre une nette différence dans la mortalité infantile. Dans la région sanitaire du Nord, il y a eu 9,8 décès infantiles pour 1000 naissances, soit plus du double du taux de toute autre région.