Des organismes de lutte contre la pauvreté demandent des couvre-visages gratuits

C'est du moins ce que croit une coalition nationale dont fait partie L.A.S.T.U.S.E. un organisme d'aide aux personnes sans emploi de Saguenay.

Une pétition circule en ce sens jusqu'au 13 novembre. On demande au gouvernement de fournir quatre masques lavables par mois à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Le coordonnateur de L.A.S.T.U.S.E., Sylvain Bergeron, croit que les autorités doivent prendre leurs responsabilités puisque ce se sont elles qui ont ordonné le port du masque dans les lieux publics fermés.