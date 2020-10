Octobre : un mois de restrictions où la météo sera clémente

Les Québécois des régions de Montréal et de Québec vivront au ralenti pour les 28 prochains jours. Un mois qui sera près des normales et sans grandes précipitations dans sa première moitié.

Les régions situées dans la vallée du Saint-Laurent auront des températures près des normales avec une démarcation concernant les précipitations qui seront sous les normales , explique le météorologue Antoine Petit.

Au cours du mois, nous perdrons près 1 h 30 de luminosité et nous verrons les premiers flocons.

Bilan de septembre

Les feux de forêt sans précédent dans l'Ouest américain ont eu des conséquences jusqu'au Québec, où plusieurs régions ont vu un panache de fumée venir modifier les couleurs du ciel et du soleil. Le panache était trop élevé en altitude pour affecter la qualité de l'air et il fut même aperçu en Europe , peut-on lire dans le bilan mensuel d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le paysage forestier se couvre d'or à l'automne. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Après la crainte d'un déficit de pluie pendant plusieurs jours, la région de Québec stagnait avec une soixantaine de millimètres reçus, avant l'arrivée de la tempête automnale à la fin du mois, qui a propulsé la hauteur observée à 122,3 mm. La normale mensuelle est de 115,5 mm.

Les Maritimes et les Îles-de-la-Madeleine ont eu plus de peur que de mal avec l'arrivée des restes de l'ouragan Teddy les 22 et 23 septembre. De fortes vagues et jusqu'à 60 mm de pluie ont été rapportés dans le golfe Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Quelques froids matins

La deuxième moitié du mois aura permis de constater quelques matinées plus fraîches avec les premiers gels de la saison, et ce, avant même l'arrivée de l'automne. On aura eu un avant-goût du froid le dernier matin de l'été, le 21 septembre, avec -2,2 °C. Les normales climatiques sont de 17,9 °C le jour et de 7,5 °C la nuit. Les nuits ont été plus fraîches que les journées. Environnement et Changement climatique Canada a observé des moyennes de 18,5 °C et 6,2 °C.

L''automne est arrivé le 22 septembre à 9 h 31 HAE et s'étendra jusqu'au lundi 21 décembre, alors qu'arrivera le solstice d'hiver, à 5 h 02 HNE.