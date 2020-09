États-Unis : les recherches Google pour déménager au Canada montent en flèche

Le débat opposant mardi soir Donald Trump à Joe Biden, décrit par plusieurs analystes comme « chaotique », a visiblement consterné nombre d’Américains et d’Américaines. Les requêtes sur Google au sujet d’un déménagement au Canada (« move to Canada ») ont atteint un sommet aux États-Unis durant le débat, si l’on se fie à Google Trends.

Vers 22 h, au moment où le débat prenait une tournure particulièrement confuse, on a pu observer une augmentation notable des recherches en ce sens. Ce matin, autour de 7 h, un nouvel engouement pour cette requête a été détecté. Dans la dernière semaine, les mots move to Canada ont été tapés cinq fois plus qu’à l’habitude dans le moteur de recherche.

C’est dans l’État de l’Oregon que les recherches ont été les plus actives, suivi de près par le Vermont, Washington et le Maine, tous des États limitrophes ou nordiques.

D’autres recherches telles que How to apply for Canadian citizenship ( comment obtenir la citoyenneté canadienne ) ou encore best country for Americans to move to ( le meilleur pays où déménager pour les Américains ) ont elles aussi été particulièrement populaires au cours des derniers jours.

Les personnes désirant passer à l’acte devront toutefois être patientes, car les frontières avec le Canada demeurent fermées au moins jusqu’au 21 octobre prochain.