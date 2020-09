Le PDG de Metrolinx touchera au moins 686 000$ en salaire

Le gouvernement de Doug Ford renouvelle le mandat du président de l'agence provinciale Metrolinx, Phil Verster, et lui accorde une augmentation de salaire majeure.

Le salaire annuel de M. Verster, qui était de près de 508 000 $ en 2019, sera réajusté à 686 566 $ pour la période débutant le 1er avril 2020.

Par ailleurs, il sera admissible à une prime de rendement pouvant atteindre jusqu'à 20 % de son salaire pour 2020-2021, soit possiblement plus de 137 000 $ en bonus.

Metrolinx gère le réseau de trains et d'autobus de banlieue GO dans la région de Toronto, en plus de chapeauter l'expansion du réseau de transport en commun dans le sud de la province.

De son côté, le NPD dénonce ce que l'opposition qualifie d'augmentation de salaire de 35 %.

Doug Ford devrait réduire les tarifs et améliorer le service, plutôt que d'augmenter de 35 % le salaire d'un riche PDG. Communiqué du NPD

Les néo-démocrates affirment que le gouvernement devrait plutôt augmenter les salaires des préposés dans les centres de soins de longue durée qui « risquent leur vie pour veiller sur nos aînés les plus vulnérables » durant la pandémie.