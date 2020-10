Les libéraux du Nouveau-Brunswick appuient le port du masque obligatoire

Éviter un autre confinement

Si la Santé publique affirme que l'adoption d'une politique de masques obligatoires dans les espaces publics alors que le nombre de cas est très faible pourrait réduire l'impact d'une deuxième vague au Nouveau-Brunswick et éviter potentiellement un deuxième confinement, nous serons totalement favorables à cette décision , a déclaré Roger Melanson, le chef intérimaire des libéraux.

Selon M. Melanson, porter un masque en public est un petit inconvénient qui permet d'assurer la sécurité des personnes qui nous entourent . Tous les Néo-Brunswickois, dit-il, doivent contribuer à un effort visant à minimiser le risque d'une seconde vague du virus dans notre province .

En ce moment, nous avons atteint un grand équilibre entre la protection de la santé publique et la liberté de vivre notre vie d'une manière quelque peu normale. Si nous voulons continuer à fréquenter les restaurants et les magasins, à bénéficier de divers services et à voir nos proches, nous devons être proactifs , déclare M. Melanson.

Le premier ministre Blaine Higgs porte un masque aux couleurs du drapeau du Nouveau-Brunswick pour aller voter le 14 septembre 2020 à Quispamsis. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le comité spécial sur la COVID-19 se réunit jeudi, au Nouveau-Brunswick. Ce comité multipartite, qui est formé des chefs de toutes les formations politiques représentées à Fredericton, avait été créé en mars par le premier ministre Blaine Higgs, qui dirigeait alors un gouvernement minoritaire.

Le groupe de travail se réunit d'ailleurs pour la première fois depuis l’élection du 14 septembre, où M. Higgs a obtenu des électeurs une majorité. Comme chef intérimaire, le député libéral de Dieppe, Roger Melanson, siège à ce comité, car le chef du parti, Kevin Vickers, a démissionné après sa défaite électorale.